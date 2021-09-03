Понад 25 людей загинули через повені в США Суспільство | 03-09-2021, 07:21 0 90 Понад 25 осіб загинули в в Нью-Йорку і на північному сході США через зливи та повені, викликані потужним ураганом "Іда".



Джерело: The Guardian з посиланням на Associated Press, BBC



Деталі: Як зазначається, повідомлялося про смертельні випадки і пошкодження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсільванії, Коннектикуті і Меріленді.



Зокрема, як відомо, щонайменше 12 людей загинули в Нью-Йорку, щонайменше вісім осіб – у Нью-Джерсі, три людини - в Пенсільванії. Одна людина загинула в Меріленді.



За словами офіційних осіб, багато з загиблих опинилися в пастці в підвальних приміщеннях, наповнених водою.



BBC пише, що щонайменше 41 людина загинула через "Іду".



Передісторія:



30 серпня США накрив ураган "Іда".

"Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.

"Іда" стала причиною першої повені в історії Нью-Йорка, викликавши сильний дощ, який затопив лінії метро і вулиці. У місті оголосили надзвичайний стан.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан.