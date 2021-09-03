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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Суспільство | 03-09-2021, 13:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    


ВІДЕО https://fex.net/uk/s/o0odv5d

Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли вчора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Під час патрулювання прикордонний наряд помітив на береговій відмілині річки Тиса сліди невідомих осіб. Військовослужбовці негайно розпочали пошукові заходи, у результаті яких вже невдовзі виявили та затримали двох чоловіків у гідрокостюмах. Оглядаючи місцевість, де були затримані «водолази», прикордонники виявили 4 пакунки з тютюновими виробами.

Чоловіки, яких затримав наряд, виявились місцевими мешканцями. Під час їх переслідування було здійснено попереджувальні постріли, оскільки зловмисники проігнорували законні вимоги правоохоронців. Всього горе-контрабандисти намагались переправити до сусідньої Румунії 1940 пачок сигарет. За вчинені ними правопорушення на громадян України склали адмінпротоколи, справу скерували до суду.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам митниці.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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