ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 03-09-2021, 16:44 0 69











Викраденим в Чехії авто марки «Skoda Superb» 2018 року випуску намагався виїхати з України наш 45-річний співвітчизник.



Сьогодні вранці українець прибув в пункт пропуску «Лужанка». Під час заходів прикордонного контролю на автівку, якою він керував, спрацювала база даних Інтерполу.



За даним фактом прикордонники Мукачівського загону поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що вказаний транспортний засіб був викрадений на території Чехії.



Автомобіль прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону