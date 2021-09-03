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ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 03-09-2021, 16:44
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Викраденим в Чехії авто марки «Skoda Superb» 2018 року випуску намагався виїхати з України наш 45-річний співвітчизник.
Сьогодні вранці українець прибув в пункт пропуску «Лужанка». Під час заходів прикордонного контролю на автівку, якою він керував, спрацювала база даних Інтерполу.
За даним фактом прикордонники Мукачівського загону поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що вказаний транспортний засіб був викрадений на території Чехії.
Автомобіль прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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