ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 03/09/2021 Майже 4000 учнів отримали допомогу завдяки благодійній акції «Шкільний Портфелик»...>> Ще одна львів’янка-довгожителька відзначила 100-й День народження...>> «Від сьогодні на порталі Дія можна отримати послугу з реєстрації місця проживання дитини до 14 років», - А. Москаленко...>> Львів посів третє місце у рейтингу конкурентоспроможності українських міст-2021...>> У Львові замінили процесори 9 інформаційних табло...>> Впродовж літа у Львові відреставрували 8 історичних брам...>> У Львові стартує театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича»...>> У Львові тривають регулярні рейди щодо ліквідації стихійної торгівлі...>> Синоптики застерігають про туман та заморозки...>> Невдовзі у Львові запрацює новий приватний медичний центр...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині під час сварки тесть напав на зятя з кухонним ножем...
02-09-2021, 12:13  >>> 
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
Вбивство на Драгоманова: чоловіка госпіталізовано до закладу з надання психіатричного нагляду з суворим наглядом...
18-08-2021, 11:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
ЄС відправить назад вироблені в ПАР вакцини проти COVID-19...
03-09-2021, 07:25  >>> 
У США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу...
01-09-2021, 07:48  >>> 
У ПАР виявили новий варіант коронавірусу...
31-08-2021, 08:37  >>> 

ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 03-09-2021, 16:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    


ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ



Викраденим в Чехії авто марки «Skoda Superb» 2018 року випуску намагався виїхати з України наш 45-річний співвітчизник.

Сьогодні вранці українець прибув в пункт пропуску «Лужанка». Під час заходів прикордонного контролю на автівку, якою він керував, спрацювала база даних Інтерполу.

За даним фактом прикордонники Мукачівського загону поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що вказаний транспортний засіб був викрадений на території Чехії.

Автомобіль прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Підпільний гральний бізнес у Золочеві – судитимуть членів організованої групи...
03-09-2021, 16:46  >>> 
ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
03-09-2021, 16:44  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
03-09-2021, 13:09  >>> 
У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США...
03-09-2021, 07:35  >>> 
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту...
03-09-2021, 07:23  >>> 
Понад 25 людей загинули через повені в США...
03-09-2021, 07:21  >>> 
Втрата музейних цінностей на понад 8.5 млн грн – судитимуть працівницю музею...
02-09-2021, 16:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, захоплений літак...
24-08-2021, 10:26  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: аеропорт Кабула, незаконні евакуації...
17-08-2021, 08:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Поліція Буркіна-Фасо застосувала сльозогінний газ проти гірників, восьмеро задихнулися...
03-09-2021, 07:37  >>> 
Зеленський в Українському домі у Вашингтоні вручив нагороди...
02-09-2021, 07:56  >>> 
Куба щеплюватиме дітей від 2-х років власною вакциною...
02-09-2021, 07:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос...
03-09-2021, 07:26  >>> 
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX...
20-08-2021, 10:01  >>> 
З початку року до бюджетів усіх рівнів від платників екологічного податку Львівщини надійшло понад 78 млн гривень...
11-08-2021, 12:23  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Підпільний гральний бізнес у Золочеві – судитимуть членів організованої групи...
03-09-2021, 16:46  >>> 
ВИКРАДЕНЕ В ЧЕХІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
03-09-2021, 16:44  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
03-09-2021, 13:09  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:38 Майже 4000 учнів отримали допомогу завдяки благодійній акції «Шкільний Портфелик»
17:35 Ще одна львів’янка-довгожителька відзначила 100-й День народження
17:13 «Від сьогодні на порталі Дія можна отримати послугу з реєстрації місця проживання дитини до 14 років», - А. Москаленко
17:05 Львів посів третє місце у рейтингу конкурентоспроможності українських міст-2021
17:04 У Львові замінили процесори 9 інформаційних табло
17:02 Впродовж літа у Львові відреставрували 8 історичних брам
16:59 У Львові стартує театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича»
16:56 У Львові тривають регулярні рейди щодо ліквідації стихійної торгівлі
16:54 Синоптики застерігають про туман та заморозки
16:53 Невдовзі у Львові запрацює новий приватний медичний центр

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования