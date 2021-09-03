Підпільний гральний бізнес у Золочеві – судитимуть членів організованої групи Суспільство | 03-09-2021, 16:46 0 91







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчиненої у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 203-2 КК України).



За даними слідства, з лютого минулого року по червень поточного року, в нежитловому приміщенні міста Золочів працював незаконний гральний заклад, який організували троє мешканців Львівщини.



З цією метою учасники групи облаштували орендоване приміщення усім необхідним приладдям для належного функціонування де вони надавали доступ до азартних ігор, які проводилися у мережі Інтернет, з використанням програмних продуктів онлайн-системи.



Обвинувачені діяли конспіративно, надавали доступ до участі в азартних іграх лише «перевіреним гравцям», котрі будуть зберігати інформацію про діяльність закладу у таємниці.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури