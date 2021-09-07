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Підозрюваних в озброєному викраденні людини на Самбірщині взяли під варту
|Суспільство | 06-09-2021, 09:05
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За процесуального керівництво Самбірської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Самбірщини за фактами незаконного проникнення до житла із погрозою насильства та незаконного позбавлення волі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї (ч.2 ст.162, ч.2 ст.146 КК України).
За даними слідства, 30 серпня поточного року близько опівночі в одному із сіл Самбірського району 24-річний та 36-річний чоловіки за попередньою змовою, проникли у будинок, де проживає потерпілий із сім’єю та, погрожуючи останньому фізичною розправою, вивели його з дому, заставили залізти у багажник автомобіля. Після чого поїхали у невідомому напрямку, проте були зупинені у місті Рудки працівниками поліції.
За принципової позиції прокурорів, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, здійснюється слідчими Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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