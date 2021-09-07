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У США готуються схвалити третю дозу вакцини Pfizer, за нею буде Moderna
|Суспільство | 06-09-2021, 09:28
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|Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer можуть схвалити вже до 20 вересня.
Джерело: "Голос Америки", який цитує Ентоні Фоучі
Деталі: Фаучі додав, що незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna.
Раніше цього місяця в адміністрації Байдена заявили, що повністю щепленим вакцинами Pfizer та Moderna людям знадобиться третя доза-підсилювач за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу щеплення.
Продовжити кампанію вакцинації у США там рекомендували від 20 вересня.
Передісторії:
Протягом літа в Європі обговорювали необхідність третьої бустерної дози вакцини проти коронавірусу.
У липні американська фармкомпанія Pfizer повідомила, що третя бустерна доза її COVID-вакцини в 11 разів збільшує кількість антитіл в організмі людини, а також сильно захищає від "Дельти".
У серпні компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".
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