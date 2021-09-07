За вбивство жінки, чиї останки знайшли у Снопківському парку, судитимуть 59-річного львів’янина Суспільство | 06-09-2021, 14:50 0 200







Прокурорами Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 68-річного мешканця Львова, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).



За даними слідства встановлено, що у листопаді минулого року у себе вдома чоловік разом із 59-річною знайомою розпивав спиртні напої, коли між ними виник конфлікт. Після чого, підсудний наніс декілька ударів ножем потерпілій, від яких остання померла на місці.



В подальшому, з метою приховання слідів вчиненого, обвинувачений за допомогою ножівки для металу розчленував труп на частини, склав у пакети та залишив на території Снопківського парку.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури