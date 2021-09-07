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За вбивство жінки, чиї останки знайшли у Снопківському парку, судитимуть 59-річного львів’янина
|Суспільство | 06-09-2021, 14:50
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Прокурорами Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 68-річного мешканця Львова, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
За даними слідства встановлено, що у листопаді минулого року у себе вдома чоловік разом із 59-річною знайомою розпивав спиртні напої, коли між ними виник конфлікт. Після чого, підсудний наніс декілька ударів ножем потерпілій, від яких остання померла на місці.
В подальшому, з метою приховання слідів вчиненого, обвинувачений за допомогою ножівки для металу розчленував труп на частини, склав у пакети та залишив на території Снопківського парку.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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