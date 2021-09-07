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| Газета №35 (55) / 2014
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З початку року зупинено реєстрацію ПН/РК менше одного відсотка від загальної кількості поданих на реєстрацію
|Суспільство | 06-09-2021, 18:10
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За результатами автоматизованого моніторингу ЄРПН за січень-серпень 2021 року зупинено реєстрацію 14 794 суб’єктам господарювання 55 318 податкових накладних/розрахунків коригування на загальну суму схемного ПДВ 1 315 829 тис. грн., що становить 0,59% від загальної кількості поданих на реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування.
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