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У Чилі схвалили вакцинацію CoronaVac дітей від 6 років
|Суспільство | 07-09-2021, 07:44
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|Регулятор Чилі схвалив використання вакцини проти COVID-19 CoronaVac для дітей від 6 років.
Джерело: Reuters
Деталі: П'ять експертів з оціночної комісії, скликаній Інститутом громадської охорони здоров'я, проголосували за застосування вакцини для дітей старше 6 років, двоє проголосували за її застосування тільки для дітей старше 12 років, а один - проти її застосування для дітей.
Раніше в Чилі дозволили щепити дітей старше 12 років вакциною Pfizer.
Зазначається, що CoronaVac сформував основу кампанії вакцинації Чилі – наразі в країні повністю вакциновано більше 13 млн з 19 млн жителів.
CoronaVac також має дозвіл на застосування в екстрених випадках у дітей в Індонезії та Китаї.
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