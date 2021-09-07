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COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії
|Суспільство | 07-09-2021, 08:42
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|За добу 5 вересня у світі виявили 400 631 новий випадок COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Британії – 41 192 випадки, в США – 39 644, в Індії – 30 184.
В Ірані – 27 579 заражень, а на Філіппінах - 22 415.
Україна з 773 випадками знаходиться на 54 місці в світі між Ганою та Гондурасом. У Європі Україна на 15 місці.
6 664 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна 12-та в Європі та на 49 місці – у світі.
Нагадаємо: 5 вересня в Україні зафіксували 773 нові випадки коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків, госпіталізували за добу з COVID-19 чи підозрою на нього 635 осіб, одужали 457 осіб.
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