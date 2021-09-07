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Двох чоловіків, які підозрюються у нападі на поліцейського та хуліганстві, взяли під варту
|Суспільство | 07-09-2021, 09:17
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Суд задоволив клопотання Франківської окружної прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 45-річному мешканцю Дрогобича та 36-річному жителю Києва, яких підозрюють у хуліганстві та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч.4 ст.296, ч.2 ст.345 КК України), а киянину також у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 КК України).
За даними слідства, уночі 28 серпня поточного року неподалік входу до одного із барів Львова підозрювані з особливою зухвалістю, ігноруючи існуючі в суспільстві елементарні правила поведінки та моралі, підійшли до потерпілих та заподіяли їм тілесні ушкодження. Після цього, 36-річний фігурант, у ході конфлікту між ним та одним із потерпілих, спричинив йому тяжке тілесне ушкодження у вигляді проникаючої колото-ріжучої рани пахової ділянки.
В подальшому, на наступний день, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення, фігуранти побили працівника поліції, який виконував завдання по встановленню осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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