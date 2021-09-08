Судитимуть чоловіка, що займався продажем наркотиків у Сихівському районі Суспільство | 07-09-2021, 20:24 0 196





За процесуального керівництва прокурорів Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше судимого 34-річного львів’янина, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, а також у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства встановлено, що чоловік незаконно зберігав та збував метадон. Обвинувачений неодноразово здійснював продаж наркотиків, зокрема і у під’їзді свого будинку, що знаходиться на території Сихівського району міста Львова.



Окрім цього, під час обшуків у його квартирі було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – екстракт канабісу.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури