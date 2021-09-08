Понад 10 млрд грн ПДФО надійшло до бюджетів Львівської області з початку року Суспільство | 07-09-2021, 20:27 0 191









За січень-серпень 2021 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі 10 318,5 млн гривень. Приріст надходжень у січні-серпні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 129,4 відс, або на 2 347,4 млн грн більше (січень-серпень 2020 року – 7 971,1 млн гривень).



За серпень 2021 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі 1 285,4 млн гривень. Приріст надходжень у серпні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 130,7 відс, або на 301,8 млн грн більше (серпень 2020 року – 983,6 млн гривень).