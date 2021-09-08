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Окупанти поранили українського військового
|Суспільство | 08-09-2021, 07:25
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|7 вересня російські окупанти порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції – відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Деталі: Після надання першої медичної допомоги пораненого госпіталізували. Як зазначається, стан його здоров’я – задовільний.
Нагадаємо: Днем раніше на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, але бойових втрат серед українських захисників не було.
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