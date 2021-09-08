В Японії третя людина померла після щеплення вакциною Moderna з зіпсованої партії Суспільство | 08-09-2021, 07:31 0 191 В Японії третя людина померла після ін'єкції вакцини з однієї з трьох партій Moderna, які були ідентифіковані як зіпсуті.



Джерело: The Guardian



Деталі: Зазначається, що друге щеплення 49-річному чоловікові зробили 11 серпня, і він помер на наступний день. Міністерство охорони здоров'я заявило, що його єдиною відомою проблемою зі здоров'ям була алергія на гречку.



Як і у випадку з двома попередніми смертельними випадками, міністерство заявило, що ще не встановлено, чи був останній смертельний випадок пов'язаний з вакциною.



За словами міністра, відповідального за програму вакцинації, Таро Коно, понад як 500 тисяч осіб отримали щеплення з трьох зіпсованих партій.



Передісторія:



Moderna призупинила поставку близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію після того, як флакони з вакциною були забруднені твердими частинками.

В лотах з дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні.

За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що деякі з інцидентів могли бути пов'язані з тим, що в флакони неправильно вставляли голки, відламуючи шматочки гумової пробки.

Префектури Гумма та Окінава призупинили вакцинацію Moderna.