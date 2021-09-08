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17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці
|Суспільство | 08-09-2021, 07:33
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|Сильна повінь призвела до загибелі 17 осіб в лікарні в місті Тула в мексиканського штату Ідальго.
Джерело: Reuters, губернатор Ідальго Омар Файад
Деталі: Внаслідок повені в лікарні відключилася електрика. Омар Файад повідомив, що 15 або 16 з 17 загиблих були пацієнтами з COVID-19.
Більше 40 інших пацієнтів були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги.
Початкова оцінка засвідчила, що близько 2 тисяч будинків постраждали від повені.
Зазначається, що стихійне лихо виникло внаслідок того, що проливні дощі викликали вихід річки Тула з берегів.
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