17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці Суспільство | 08-09-2021, 07:33 0 162 Сильна повінь призвела до загибелі 17 осіб в лікарні в місті Тула в мексиканського штату Ідальго.



Джерело: Reuters, губернатор Ідальго Омар Файад



Деталі: Внаслідок повені в лікарні відключилася електрика. Омар Файад повідомив, що 15 або 16 з 17 загиблих були пацієнтами з COVID-19.



Більше 40 інших пацієнтів були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги.



Початкова оцінка засвідчила, що близько 2 тисяч будинків постраждали від повені.



Зазначається, що стихійне лихо виникло внаслідок того, що проливні дощі викликали вихід річки Тула з берегів.