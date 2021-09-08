У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому Суспільство | 08-09-2021, 07:34 0 153 Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час в минулому році.



Джерело: The Guardian з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса



Деталі: Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 млн випадків щотижня в порівнянні з 287 235 на минулому році.



Середня кількість смертей було більш ніж на 86% вище, ніж за той же період минулого року.



Зазначається, що зростання числа пацієнтів відбувається в міру того, як дуже заразний варіант Delta продовжує шириться Штатами і збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей: за даними Управління транспортної безпеки, понад 3,5 млн осіб подорожували по країні в п'ятницю і суботу в зв'язку зі святом Дня праці, незважаючи на рекомендацію Центрів по контролю і профілактиці захворювань для нещеплених людей утримуватися від поїздок.



Госпіталізації і смертельні випадки є запізнілим індикатором поширення COVID-19, тому вплив поїздок не відразу стане очевидним.



Нагадаємо:



США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19.

Зараз у країні повністю вакциновано більше половини населення.