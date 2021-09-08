CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США Суспільство | 08-09-2021, 07:35 0 167 Операція з "вагнерівцями" відбувалася "з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів".



Джерело: троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки у CNN



Деталі: За словами представників української розвідки, операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців.



Водночас, високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові". Він вказав, що розвідка США знала про операцію, але заперечував будь-яку причетність. Чиновник, який побажав залишитися неназваним, припустив, що спроби втягнути американські агентства можуть бути спробою розділити або навіть перекласти провину за провал української операції з високим ризиком.



Зазначається, що українські агенти видавали себе за російську приватну військову компанію, наймаючи на роботу в сфері безпеки, оплачувану вище встановленої норми, пропонуючи вигідний контракт в розмірі 5 тисяч доларів в місяць для захисту нафтових об'єктів Венесуели.



Джерела повідомили, що на цю приманку потрапили сотні потенційних російських підрядників, які подали заявки на роботу, що надало українській розвідці безпрецедентну можливість виявляти осіб, підозрюваних у військових злочинах.



Один з колишніх офіцерів військової розвідки сказав CNN, що "ми почали їм дзвонити і говорити:" Ей, мужик, добре, розкажи мені що-небудь про себе. Може, ти насправді не боєць, може, ти сантехнік чи щось в цьому роді… А потім вони почали розкривати щось про себе, надсилаючи нам документи, військові посвідчення і докази того, де вони воювали. І ми типу "бінго, ми можемо це використовувати".



За словами офіцерів розвідки, цілі самі почали надсилати докази того, ким вони були, свого військового досвіду і навіть конкретних боїв і інцидентів, в яких вони брали участь, включаючи посвідчення особи і потенційно компрометуючі фотографії і відео, зокрема на сході України.



Як зазначається, на одному відео, переданому CNN колишніми джерелами військової розвідки, була зображена група бойовиків на сході України, що тримає уламки військового літака, який, за словами джерел, щойно був збитий. Інші заявники пов’язувалися з атакою на літак MH17.



Інше колишнє джерело української військової розвідки повідомило, що "двоє були присутні при запуску ракети, яка збила MH17. Четверо інших були членами групи, яка збила наш військовий літак і вбила не менше 70 наших кращих людей". За його словами, виявлення та покарання цих людей було "великим інтересом".



За словами джерел, через те, що прийом з вербуванням на їх веб-сайті залишалося непоміченим, співробітники української розвідки просто вибрали людей, що мають найтісніші і суперечливі зв'язки з Україною, і запропонували їм фальшиві контракти з Венесуелою. За їх словами, вони вибрали 28 росіян, імовірно пов'язаних з незаконними діями в Україні, і ще п'ятьох без будь-яких зв'язків. Росіянам сказали, що вони будуть відправлені до Туреччини для транзитного рейсу до Каракаса. Джерела повідомили CNN, що реальний план полягав у тому, щоб доставити їх в Україну, де вони можуть бути заарештовані. Пандемія коронавірусу несподівано змінила план, коли Росія закрила свої кордони. Однак, Москва продовжувала дозволяти поїздки до Білорусі. Згідно з українськими джерелами, нічого не підозрюють новобранців на автобусі доставили по суші до Мінська, звідки, як вони думали, скоро відправляться до Венесуели.



Згідно з джерелами, невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки, яка, за їхніми словами, працювала над тим, щоб зловити російських підозрюваних протягом майже 18 місяців.



Українські офіційні особи не відповіли на запит CNN про коментарі.



Нагадаємо:



29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.

Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.