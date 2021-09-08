Майже 89 відсотків розблоковано податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду Комісії щодо включення ПН/РК в ЄРПН...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 08/09/2021 Майже 797 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року...>> У неділю митрополит Епіфаній очолить Літургію у одному із храмів Львова...>> Понад 120 спікерів та 40 майданчиків: чим вражатиме молодь фестиваль “Вітер на-Дії”-2021...>> Мальтійська служба допомоги продовжує навчати освітян Львова надавати першу домедичну допомогу...>> Вчора ймовірно чадним газом отруїлось дві людини...>> З нагоди Дня фізичної культури і спорту працівники Львівської мерії зберуться на спільну розминку...>> На пл. Ринок у Львові відкрили виставку «Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь»...>> Заклади позашкільної освіти Львова запрошую на День відкритих дверей...>> Цими вихідними відбудеться фестиваль екзотичних рослин «Кактуси і сукуленти»...>> До кінця тижня у Львові можна безкоштовно оцифрувати домашні кінозаписи...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині під час сварки тесть напав на зятя з кухонним ножем...
02-09-2021, 12:13  >>> 
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
Вбивство на Драгоманова: чоловіка госпіталізовано до закладу з надання психіатричного нагляду з суворим наглядом...
18-08-2021, 11:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років...
07-09-2021, 08:40  >>> 
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років...
07-09-2021, 08:36  >>> 
Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за поширення COVID-19...
07-09-2021, 08:31  >>> 
Информация по ссылке - https://logexp.com.ua/

Майже 89 відсотків розблоковано податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду Комісії щодо включення ПН/РК в ЄРПН

Суспільство | 08-09-2021, 12:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    





За січень-серпень 2021 року проведено 123 засідання Комісії Головного управління ДПС у Львівській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, за результатами яких розглянуто по 2 121 суб’єктах господарювання 36 885 повідомлень про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено на суму ПДВ 1 041 млн грн, з яких зареєстровано 32 740 податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму ПДВ майже 722 млн грн, що становить 88,8 % від загальної кількості поданих на розблокування податкових накладних/розрахунків коригування.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 797 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року...
08-09-2021, 14:52  >>> 
Майже 89 відсотків розблоковано податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду Комісії щодо включення ПН/РК в ЄРПН...
08-09-2021, 12:41  >>> 
Чоловікові, що займався­ крадіжками та шахрайством у Дрогобичі винесли вирок...
08-09-2021, 12:39  >>> 
CNN: Операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США...
08-09-2021, 07:35  >>> 
У лікарнях США — на 300% більше хворих на COVID-19, ніж рік тому...
08-09-2021, 07:34  >>> 
17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці...
08-09-2021, 07:33  >>> 
В Японії третя людина померла після щеплення вакциною Moderna з зіпсованої партії...
08-09-2021, 07:31  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, захоплений літак...
24-08-2021, 10:26  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: аеропорт Кабула, незаконні евакуації...
17-08-2021, 08:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19...
08-09-2021, 07:29  >>> 
Зеленський запровадив нові санкції, виправивши помилки...
08-09-2021, 07:23  >>> 
Голова ГУР: Українська розвідка готова проводити спецоперації в будь-якій точці світу...
08-09-2021, 07:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Маск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX...
06-09-2021, 07:36  >>> 
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос...
03-09-2021, 07:26  >>> 
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX...
20-08-2021, 10:01  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 797 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року...
08-09-2021, 14:52  >>> 
Майже 89 відсотків розблоковано податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду Комісії щодо включення ПН/РК в ЄРПН...
08-09-2021, 12:41  >>> 
Чоловікові, що займався­ крадіжками та шахрайством у Дрогобичі винесли вирок...
08-09-2021, 12:39  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:52 Майже 797 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року
14:52 У неділю митрополит Епіфаній очолить Літургію у одному із храмів Львова
14:50 Понад 120 спікерів та 40 майданчиків: чим вражатиме молодь фестиваль “Вітер на-Дії”-2021
14:49 Мальтійська служба допомоги продовжує навчати освітян Львова надавати першу домедичну допомогу
14:48 Вчора ймовірно чадним газом отруїлось дві людини
14:46 З нагоди Дня фізичної культури і спорту працівники Львівської мерії зберуться на спільну розминку
14:46 На пл. Ринок у Львові відкрили виставку «Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь»
13:58 Заклади позашкільної освіти Львова запрошую на День відкритих дверей
13:54 Цими вихідними відбудеться фестиваль екзотичних рослин «Кактуси і сукуленти»
13:53 До кінця тижня у Львові можна безкоштовно оцифрувати домашні кінозаписи

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования