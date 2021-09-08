Майже 89 відсотків розблоковано податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду Комісії щодо включення ПН/РК в ЄРПН Суспільство | 08-09-2021, 12:41 0 105









За січень-серпень 2021 року проведено 123 засідання Комісії Головного управління ДПС у Львівській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, за результатами яких розглянуто по 2 121 суб’єктах господарювання 36 885 повідомлень про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено на суму ПДВ 1 041 млн грн, з яких зареєстровано 32 740 податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму ПДВ майже 722 млн грн, що становить 88,8 % від загальної кількості поданих на розблокування податкових накладних/розрахунків коригування.