Майже 797 млн грн військового збору надійшло до державного бюджету з початку року Суспільство | 08-09-2021, 14:52 0 93





За січень-серпень 2021 року забезпечено надходження військового збору до державного бюджету в сумі 796,6 млн гривень. Приріст надходжень у січні-серпні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 125,5 відс, або на 161,6 млн грн більше (січень-серпень 2020 року – 635,0 млн гривень).



За серпень 2021 року забезпечено надходження військового збору до державного бюджету в сумі 98,6 млн грн. Приріст надходжень у серпні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 127,1 відс, або на 21,0 млн грн більше (серпень 2020 року – 77,6 млн гривень).