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Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч
|Суспільство | 09-09-2021, 07:46
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|Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, США виявили майже 158 тисяч новиї хворих, Індія – понад 43 тисячі, Велика Британія – майже 39 тисяч.
За цей же час одужали понад 615 тисяч хворих на коронавірус. Жертвами захворювання на добу є 9754 особи. Найбільше смертей зафіксували у США, Мексиці та Росії.
За час пандемії загалом виявили понад 222,3 млн випадків захворювання. Змогли побороти хворобу майже 200 млн. Померли від ускладнень коронавірусу 4,6 млн осіб.
Що передувало: За добу 6 вересня у 522 693 осіб у світі виявили коронавірус.
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