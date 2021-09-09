Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч Суспільство | 09-09-2021, 07:46 0 141 Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, США виявили майже 158 тисяч новиї хворих, Індія – понад 43 тисячі, Велика Британія – майже 39 тисяч.



За цей же час одужали понад 615 тисяч хворих на коронавірус. Жертвами захворювання на добу є 9754 особи. Найбільше смертей зафіксували у США, Мексиці та Росії.





За час пандемії загалом виявили понад 222,3 млн випадків захворювання. Змогли побороти хворобу майже 200 млн. Померли від ускладнень коронавірусу 4,6 млн осіб.



Що передувало: За добу 6 вересня у 522 693 осіб у світі виявили коронавірус.