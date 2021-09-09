|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами
|Суспільство | 09-09-2021, 08:29
| 0 152
|
|Під час перебування в Умані паломників-хасидів відкрили два кримінальних провадження, які пов’язані із торгівлею схожих на наркотики речовин.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Також було складено два адміністративні протоколи. За їх результатами буде прийматись рішення з приводу видворення за межі України із забороною в’їзду окремих хасидів. Вказується, що вони допускали правопорушення в Умані.
Наразі паломники вже залишають України. Проте поліція досі посилено патрулює по маршрутах їх руху та в аеропортах.
Нагадаємо:
Станом на 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.
Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня.
Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника...
|09-09-2021, 13:33
| >>>
|НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...
|09-09-2021, 13:32
| >>>
|Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓...
|09-09-2021, 12:59
| >>>
|Розбої, грабежі, незаконне заволодіння транспортними засобами – на Львівщині злісного рецидивіста взяли під варту...
|09-09-2021, 12:54
| >>>
|Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела...
|09-09-2021, 08:31
| >>>
|Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами...
|09-09-2021, 08:29
| >>>
|Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч...
|09-09-2021, 07:46
| >>>
|