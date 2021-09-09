Розбої, грабежі, незаконне заволодіння транспортними засобами – на Львівщині злісного рецидивіста взяли під варту Суспільство | 09-09-2021, 12:54 0 85



Яворівська окружна прокуратура домоглася в суді обрання 24-річному львів’янину, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч.2 ст.289 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



В суді встановлено, що у вересні поточного року підозрюваний прибув у місто Яворів, де на одній із вулиць, шляхом підбору ключа, незаконно заволодів скутером, який був припаркований біля будинку місцевого жителя.



Довідково зазначимо, що фігурант уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом. І зараз в одному із судів Львова перебуває обвинувальний акт щодо нього за фактами вчинення розбою та незаконного поводження зі зброєю.



Досудове розслідування триває, здійснюють його слідчі СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури