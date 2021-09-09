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Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓
|Суспільство | 09-09-2021, 12:59
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Чи може фізична особа – засновник підприємства застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстроване підприємство❓
Фізична особа – засновник юридичної особи
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