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Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓

Суспільство | 09-09-2021, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    


Чи може фізична особа – засновник підприємства застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстроване підприємство❓

Фізична особа – засновник юридичної особи
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