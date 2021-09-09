Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓ Суспільство | 09-09-2021, 12:59 0 106



Чи може фізична особа – засновник підприємства застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстроване підприємство❓



Фізична особа – засновник юридичної особи