НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...

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|Суспільство | 09-09-2021, 13:32
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Сьогодні вранці в пункт пропуску «Шегині» прибув автобус Мерседес з пасажирами та нічийними пігулками із вмістом наркотичної речовини.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення через держрубіж наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів прикордонники ініціювали поглиблену перевірку прибулого автобуса із залученням службового собаки.
Згодом оперативники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці та СБУ в салоні «Мерседеса» виявили дві сумки, в яких знаходилося 6 512 таблеток у блістерах з маркуванням препарату «Субутекс». Орієнтовна вартість такої «знахідки» майже 2 мільйони гривень.
Під час опитування пасажирів автобуса з’ясувалося, що виявлені сумки жодному з присутніх мандрівників не належать.
Повідомлення про цей факт скеровано до правоохоронних органів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину.
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