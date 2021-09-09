   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 09/09/2021 У Львові організовують «Територію дитячого дозвілля»: дітей запрошують на знайомство з безкоштовними гуртками і клубами міста...>> У Парку культури і відпочинку відкриють інсталяцію, присвячену оборонцям Луганського аеропорту...>> Львівський онлайн-сервіс для ОСББ презентують громадам Донеччини та Луганщини...>> Львів’ян запрошують на Дні УКУ...>> На 28 BookForum говоритимуть про дорослішання медіа, письменницькі інсайти та фантастику...>> Львів’ян запрошують долучитись до онлайн-обговорення «Місцеві референдуми: пошук ефективного механізму народовладдя для України»...>> КУ Інститут міста оголосила конкурс на 12 найкращих ОСББ року...>> 5 громадських просторів Львова відзначили на цьогорічній Національній премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну...>> Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника...>> НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині під час сварки тесть напав на зятя з кухонним ножем...
02-09-2021, 12:13  >>> 
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
Вбивство на Драгоманова: чоловіка госпіталізовано до закладу з надання психіатричного нагляду з суворим наглядом...
18-08-2021, 11:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років...
07-09-2021, 08:40  >>> 
Куба перша у світі почала вакцинувати від COVID-19 дітей від 2 років...
07-09-2021, 08:36  >>> 
Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за поширення COVID-19...
07-09-2021, 08:31  >>> 

НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

Суспільство | 09-09-2021, 13:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    


Сьогодні вранці в пункт пропуску «Шегині» прибув автобус Мерседес з пасажирами та нічийними пігулками із вмістом наркотичної речовини.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення через держрубіж наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів прикордонники ініціювали поглиблену перевірку прибулого автобуса із залученням службового собаки.

Згодом оперативники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці та СБУ в салоні «Мерседеса» виявили дві сумки, в яких знаходилося 6 512 таблеток у блістерах з маркуванням препарату «Субутекс». Орієнтовна вартість такої «знахідки» майже 2 мільйони гривень.

Під час опитування пасажирів автобуса з’ясувалося, що виявлені сумки жодному з присутніх мандрівників не належать.

Повідомлення про цей факт скеровано до правоохоронних органів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину.
   Новини по темі: Суспільство
Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника...
09-09-2021, 13:33  >>> 
НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...
09-09-2021, 13:32  >>> 
Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓...
09-09-2021, 12:59  >>> 
Розбої, грабежі, незаконне заволодіння транспортними засобами – на Львівщині злісного рецидивіста взяли під варту...
09-09-2021, 12:54  >>> 
Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела...
09-09-2021, 08:31  >>> 
Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами...
09-09-2021, 08:29  >>> 
Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч...
09-09-2021, 07:46  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, захоплений літак...
24-08-2021, 10:26  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: аеропорт Кабула, незаконні евакуації...
17-08-2021, 08:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові...
09-09-2021, 07:38  >>> 
Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби...
09-09-2021, 07:37  >>> 
Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19...
08-09-2021, 07:29  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Маск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX...
06-09-2021, 07:36  >>> 
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос...
03-09-2021, 07:26  >>> 
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX...
20-08-2021, 10:01  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника...
09-09-2021, 13:33  >>> 
НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...
09-09-2021, 13:32  >>> 
Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓...
09-09-2021, 12:59  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:44 У Львові організовують «Територію дитячого дозвілля»: дітей запрошують на знайомство з безкоштовними гуртками і клубами міста
15:42 У Парку культури і відпочинку відкриють інсталяцію, присвячену оборонцям Луганського аеропорту
15:42 Львівський онлайн-сервіс для ОСББ презентують громадам Донеччини та Луганщини
15:40 Львів’ян запрошують на Дні УКУ
15:36 На 28 BookForum говоритимуть про дорослішання медіа, письменницькі інсайти та фантастику
15:33 Львів’ян запрошують долучитись до онлайн-обговорення «Місцеві референдуми: пошук ефективного механізму народовладдя для України»
15:32 КУ Інститут міста оголосила конкурс на 12 найкращих ОСББ року
15:07 5 громадських просторів Львова відзначили на цьогорічній Національній премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну
13:33 Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника
13:32 НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования