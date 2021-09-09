Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника Суспільство | 09-09-2021, 13:33 0 205



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів Волинської ОДА, засновнику та керівнику одного із волинських товариств за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно (ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК України).



За даними слідства встановлено, що у 2018 році тендер на проведення будівельних робіт по реконструкції двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території селищ Волинської області виграло підконтрольне підозрюваним товариство, з яким Департамент Волинської ОДА було укладено відповідні договори.



З метою заволодіння бюджетними коштами, керівник товариства-генпідрядника, за дорученням його засновника, склав та видав офіційні документи, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт. А посадовець Волинської ОДА, достовірно знаючи, що у вказаних документах містяться відомості, що не відповідають дійсності, прийняв їх, засвідчивши своїм підписом та печаткою, на підставі чого було здійснено перерахунок коштів генпідрядника.



Таким чином, підозрювані неправомірно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1,17 млн грн.







Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



