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Майже 90 школярів отруїлись у Хмельницькому
|Суспільство | 10-09-2021, 07:30
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|У одному із навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Деталі: Йдеться про гостру кишкову інфекцію. Захворілі діти є учнями 18 класів. Всі вони їли до цього у шкільній їдальні.
Станом на 9 вересня серед хворих також є один дорослий. У всіх спостерігається блювота, підвищення температури тіла до 39 градусів.
Окрім того, 10 дітей та 1 один дорослий перебувають у лікарні у стані середньої важкості. У всіх інших – легкий перебіг захворювання.
Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Вже обстежено 11 працівників харчоблоку, взято 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об’єктів довкілля і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.
У навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих людей здійснено заключну дезінфекцію. Організовано медичне спостереження за контактними особами. Джерело збудника інфекції, при
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