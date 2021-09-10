Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих Суспільство | 10-09-2021, 07:38 0 108 За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Бразилії та Великій Британії – близько третини від усіх нових інфікувань у світі.



Джерело: дані порталу Worldometers



Деталі: У США зареєстрували майже 161 тисячу нових хворих, у Великій Британії – понад 38 тисяч, у Бразилії – майже 31 тисячу.



Загалом, за минулу добу у світі зафіксували більше 601 тисячі випадків захворювання.



За цей період померли 9352 хворих, загалом – 4,6 млн. Найбільше жертв за добу у США.





ЗНІМОК ЕКРАНУ

Одужали від коронавірусу ще 686 тисяч хворих. Активними наразі залишаються 18,7 млн випадків захворювання.



Що передувало: Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.