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Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих
|Суспільство | 10-09-2021, 07:38
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|За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Бразилії та Великій Британії – близько третини від усіх нових інфікувань у світі.
Джерело: дані порталу Worldometers
Деталі: У США зареєстрували майже 161 тисячу нових хворих, у Великій Британії – понад 38 тисяч, у Бразилії – майже 31 тисячу.
Загалом, за минулу добу у світі зафіксували більше 601 тисячі випадків захворювання.
За цей період померли 9352 хворих, загалом – 4,6 млн. Найбільше жертв за добу у США.
ЗНІМОК ЕКРАНУ
Одужали від коронавірусу ще 686 тисяч хворих. Активними наразі залишаються 18,7 млн випадків захворювання.
Що передувало: Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.
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