В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих Суспільство | 10-09-2021, 08:44 0 121 9 вересня в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1 310 осіб.



Джерело: Міністерство охорони здоров'я



Деталі: Найбільша випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (406 випадків – це 11% від загального числа), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.



Серед нових хворих 348 дітей (9,6%) і 61 медпрацівник (1,69%).



У цей четвер протестовано: методом ПЛР – 28 961 особу, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.



За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 310 554 осіб, із них одужали 2 218 873 особи, померла 54 251 особа.