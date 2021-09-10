|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих
|Суспільство | 10-09-2021, 08:44
| 0 121
|
|9 вересня в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1 310 осіб.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Найбільша випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (406 випадків – це 11% від загального числа), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
Серед нових хворих 348 дітей (9,6%) і 61 медпрацівник (1,69%).
У цей четвер протестовано: методом ПЛР – 28 961 особу, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 310 554 осіб, із них одужали 2 218 873 особи, померла 54 251 особа.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В Україні 3 615 випадків COVID і 76 померлих за добу, у Києві – 11% хворих...
|10-09-2021, 08:44
| >>>
|Доба на Донбасі: двоє поранених та численні обстріли противника...
|10-09-2021, 08:37
| >>>
|Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих...
|10-09-2021, 07:38
| >>>
|Майже 90 школярів отруїлись у Хмельницькому...
|10-09-2021, 07:30
| >>>
|Заволодіння близько 1,2 млн грн на реконструкції амбулаторій: підозрюють посадовця Волинської ОДА та керівників фірми-підрядника...
|09-09-2021, 13:33
| >>>
|НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ НАРКОВМІСНІ ТАБЛЕТКИ НА 2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...
|09-09-2021, 13:32
| >>>
|Зареєстрували офіс в квартирі – пільги по податку на нерухоме майно❗ не буде❓...
|09-09-2021, 12:59
| >>>
|