Збут наркотиків у львівському СІЗО – викрито організовану групу Суспільство | 10-09-2021, 15:24 0 114







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито учасників організованої групи, яка займалася доставкою та збутом наркотичних засобів на території ДУ «Львівська установа виконання покарань №19» (ч. 3 ст. 307 КК України).



За даними слідства, протягом 2021 року учасники злочинної групи організували схему постачання наркотиків у СІЗО міста Львова. Для цього вони залучали осіб, які перебували на свободі і мали змогу передати наркотичні засоби їхнім родичам або близьким особам. Вони, у свою чергу, прихованим способом під час побачень передавали їх ув’язненим, які здійснювали збут заборонених речовин на території установи виконання покарань.



Наразі двом співорганізаторам збуту, які утримуються в СІЗО та особі, яка постачала наркотичні засоби та не перебувала в місцях позбавлення волі – повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.



Слідчі дії тривають, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину. Під час обшуків на території установи та за місцем проживання причетних осіб виявлено і вилучено, зокрема наркотичні засоби та чорнові записи, які підтверджують факти збуту таких.



Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



