Понад 167 млн грн рентної плати надійшло до місцевого бюджету з початку року від платників податків Львівщини Суспільство | 10-09-2021, 15:28 0 143











До місцевих бюджетів за січень-серпень 2021 року надійшло 167,3 млн грн рентної плати, що складає 131,5 відс індикативу (127,2 млн гривень). Порівнюючи з січнем-серпнем 2020 року (104,9 млн грн) надходження збільшилися на 62,4 млн грн, або на 59,5 відс більше.



До місцевих бюджетів за серпень 2021 року надійшло 37,2 млн грн рентної плати, що складає 113,8 відс індикативу (32,7 млн гривень). Порівнюючи з серпнем 2020 роком (6,7 млн. грн.) надходження збільшилися на 8,8 млн. грн., або на 31,0 відс. більше.



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-серпні 2021 року складає 66,0 відс (110,5 млн грн), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 22,4 відс (37,4 млн грн), плати за спеціальне використання води 11,6 відс (19,4 млн гривень