Марія Мельник: “ Екологічний податок має сприяти зменшенню шкідливих викидів підприємств та збільшенню фінансування витрат на покращення екологічного стану” Суспільство | 10-09-2021, 15:37 0 151

Майже 101 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини, порівнюючи з минулим роком надходження збільшилися на понад 29 млн грн більше. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Марія Мельник.



Зокрема, по екологічному податку за січень-серпень 2021 року надійшло до державного бюджету 58,9 млн грн., що складає 100,3 відс індикативу (58,7 млн гривень). Порівнюючи з січнем-серпнем 2020 року (37,3 млн грн) надходження збільшилися на 21,6 млн грн, або на 57,9 відс більше.



До місцевих бюджетів з початку року надійшло 41,8 млн грн, що складає 96,3 відс індикативу (43,4 млн гривень), це на 7,5 млн грн, або на 21,9 відс більше ніж у минулому році.



Екоподаток – це обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.



Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік. У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками екоподатку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Таким платникам необхідно скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому ПКУ.