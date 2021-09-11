Вимагали хабарі за безперешкодне митне оформлення товарів – викрито двох інспекторів Львівської митниці Суспільство | 10-09-2021, 16:23 0 212









За процесуального керівництво Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом державним інспекторам митного поста «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Слідством встановлено, що підозрювані розробили та впровадили злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди. З водія кожного автомобіля, який заїжджав на митну територію України фігуранти вимагали по 1 000 грн за безперешкодний пропуск смугою спрощеного митного контролю «Зелений коридор» вживаних товарів з Республіки Польща.



Одного із фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України при одержанні чергового хабаря.



Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. Перевіряється причетність керівництва митного поста до вчинення вказаного кримінального правопорушення.



Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно із Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, за сприяння відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури