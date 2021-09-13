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Майже 799 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за землю

Суспільство | 13-09-2021, 12:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    



До місцевого бюджету Львівщини надійшло по платі за землю з початку 2021 року 798,8 млн гривень, що складає 107,5 відс індикативу (742,8 млн гривень). Порівнюючи з січнем – серпнем 2020 року (661,7 млн грн) надходження збільшилися на 137,1 млн гривень.

По платі за землю за серпень 2021 року надійшло 106,2 млн грн, що складає 106,3 відс індикативу (99,8 млн гривень), що на 15,5 млн грн більше, ніж у серпні 2020 року (90,7 млн грн).
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