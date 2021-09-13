У чому відмінність безподаткової ліквідації і добровільного декларування (податкова амністія) — що кому вигідно? Суспільство | 13-09-2021, 15:33 0 75



Це трохи різні інструменти. Податкова амністія передбачає, що платники податків отримують право «очистити» свої активи, придбані за рахунок доходів, з яких раніше не було сплачено відповідні податки. Щоб скористатися амністією, необхідно добровільно подати одноразову спеціальну декларацію і сплатити спеціальний збір з суми «амністованих» доходів.



Водночас безподаткова ліквідація передбачає можливість для фізичних осіб ліквідувати свої іноземні компанії в обмежені законом терміни (до 2022 р.) і отримати ліквідаційний дохід без сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні (але зі сплатою 1.5% військового збору).



По суті йдеться про різні види доходів: з яких не сплачено податки (амністія) і з яких потрібно сплатити податки за 2021 і 2022 рік (безподаткова ліквідація). Це просто дві різні форми звітності про доходи фізичних осіб із застосуванням пільгового оподаткування. Обидві процедури абсолютно добровільні, тому платник податків може вибрати, що буде краще для нього в конкретній ситуації. Можливе використання однією і тією самою особою одночасно як «амністії», так і «безподаткової ліквідації» за різними типами доходів.

















