Судитимуть чоловіка, який займався продажем особливо небезпечних психотропів Суспільство | 13-09-2021, 16:59 0 38





Прокурорами Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного львів'янина, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).



За даними слідства встановлено, що чоловік через телеграм-канал спілкувався із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організовували йому постачання психотропних речовин, а обвинувачений отримував їх, зберігав з метою збуту шляхом їх закладання у різних місцях міста Львова. Після чого фотографував місцезнаходження закладок вказаних психотропів та відправляв ці фото разом з координатами місця закладання для повідомлення покупців, за що отримував грошову винагороду.



Підсудного було затримано у порядку ст. 208 КПК України із двома коробками наповненими психотропними речовинами, зокрема метамфетаміном, PVP та МДА.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



