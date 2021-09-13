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Судитимуть чоловіка, який займався продажем особливо небезпечних психотропів
|Суспільство | 13-09-2021, 16:59
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Прокурорами Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного львів'янина, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства встановлено, що чоловік через телеграм-канал спілкувався із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організовували йому постачання психотропних речовин, а обвинувачений отримував їх, зберігав з метою збуту шляхом їх закладання у різних місцях міста Львова. Після чого фотографував місцезнаходження закладок вказаних психотропів та відправляв ці фото разом з координатами місця закладання для повідомлення покупців, за що отримував грошову винагороду.
Підсудного було затримано у порядку ст. 208 КПК України із двома коробками наповненими психотропними речовинами, зокрема метамфетаміном, PVP та МДА.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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