Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади Суспільство | 14-09-2021, 07:20 0 147 З наступного тижня Закарпаття переходить у "жовту" карантинну зону.



Джерело: голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, facebook



Пряма мова: "Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини".



"Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу".



Деталі: Полосков пояснив, яким чином перехід в іншу карантинну зону вплине на навчання в освітніх закладах.



Зокрема, заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, закриють на карантин.



На Закарпатті 21 територіальна громада досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед освітян.



Лише у 5 територіальних громадах є школи з більше ніж 80% вакцинованого персоналу.



Нагадаємо: Кабінет Міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без виключення.