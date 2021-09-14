Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС Суспільство | 14-09-2021, 07:21 0 138 У долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та рухом опору, вбито щонайменше 20 мирних жителів.



Джерело: ВВС



Деталі: Незважаючи поганий зв’язок, журналісти видання мають докази вбивств з боку талібів.



ВВС посилається на відео, де на кадрах із Панджшері видно чоловіка у військовому одязі в оточенні бійців Талібану. Потім чути постріли, і чоловік падає на землю.



Невідомо, чи вбитий чоловік був військовим – військова форма поширена в регіоні. А чоловік на відео переконував, що він цивільний.



Видання стверджує, що встановило, що в Панджшері було щонайменше 20 таких смертей.



За інформацією видання, однією із жертв був власник магазину і батько двох дітей, який стверджував, що він "просто бідний власник магазину і не має нічого спільного з війною".





Проте його затримали і звинуватили у продажі сім-карт бійцям опору. Через кілька днів його тіло викинули біля будинку. Свідки, які бачили його тіло, сказали, що на ньому були ознаки тортур.



Нагадаємо: 7 вересня "Талібан" оголосив про створення уряду. До нього увійшли представники верхівки руху і жодної жінки, а міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР. Спершу таліби заявляли про намір сформувати інклюзивний уряд.