Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки Суспільство | 14-09-2021, 07:31 0 135 Цьогорічне літо у Греції виявилося найспекотнішим за останні 43 роки.



Джерело: ekathimerini.com із посиланням на метеорологічну службу Національної обсерваторії Афін



Деталі: Посилаючись на офіційні дані за 43-річний період, метеорологічна служба засвідчила, що перед цим найспекотніше літо було у 2007 році, також високі температурні показники фіксували у 1987, 2000 та 2012 роки.



Цьогоріч найспекотніші дні літа були у період між 27 липня та 6 серпня.



У метеорологічній службі додали, що багато інших частин Середземномор'я, а також західна частина Сполучених Штатів, Сибір та західні частини Росії також пережили надзвичайно спекотне цьогорічне літо.



Нагадаємо:



У Греції пожежники боролися зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.

Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.

4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті Лангадас.

Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.