6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому Суспільство | 14-09-2021, 07:32 0 159 Рятувальники 6 днів гасять пожежу поблизу популярного курорту Коста-дель-Соль в Іспанії.



Джерело: Reuters



Деталі: Пожежники побачили обнадійливі знаки, коли деякі з тисяч евакуйованих почали повертатися додому.



"Еволюція за останні кілька годин показує обнадійливі ознаки, але ми повинні залишатися обережними", – сказав журналістам начальник пожежної частини Хуан Санчес з регіонального управління лісових пожеж.



Близько тисячі пожежників за підтримки близько 50 літаків працювали над гасінням пожежі, яка вже спалила 7 780 гектарів лісу.



Пожежники заявили, що гасіння лісової пожежі стало одним із найскладніших за останній час в Іспанії.



Тим не менш, деяким 1054 людям, евакуйованим з курорту Естепона та міста Бенахавіс минулого тижня, було дозволено повернутися додому, тоді як кілька сотень людей з інших прилеглих районів досі тримаються подалі від пожежі.



"Ми довго говорили про наслідки депопуляції сільських територій, зміну клімату та інші явища. Сьогодні ми їх відчуваємо", – зазначив Санчес.



Нагадаємо: 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.



Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на півдні Іспанії в районі міст Малага та Естепоне загинув пожежник.



