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6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому

Суспільство | 14-09-2021, 07:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 159 159    
Рятувальники 6 днів гасять пожежу поблизу популярного курорту Коста-дель-Соль в Іспанії.

Джерело: Reuters

Деталі: Пожежники побачили обнадійливі знаки, коли деякі з тисяч евакуйованих почали повертатися додому.

"Еволюція за останні кілька годин показує обнадійливі ознаки, але ми повинні залишатися обережними", – сказав журналістам начальник пожежної частини Хуан Санчес з регіонального управління лісових пожеж.

Близько тисячі пожежників за підтримки близько 50 літаків працювали над гасінням пожежі, яка вже спалила 7 780 гектарів лісу.

Пожежники заявили, що гасіння лісової пожежі стало одним із найскладніших за останній час в Іспанії.

Тим не менш, деяким 1054 людям, евакуйованим з курорту Естепона та міста Бенахавіс минулого тижня, було дозволено повернутися додому, тоді як кілька сотень людей з інших прилеглих районів досі тримаються подалі від пожежі.

"Ми довго говорили про наслідки депопуляції сільських територій, зміну клімату та інші явища. Сьогодні ми їх відчуваємо", – зазначив Санчес.

Нагадаємо: 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на півдні Іспанії в районі міст Малага та Естепоне загинув пожежник.
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