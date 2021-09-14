НА ЛЬВІВЩИНІ ЗНОВУ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ІНДІЇ ТА ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 14-09-2021, 11:45 0 91

Іноземців, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС, у двох випадках виявили прикордонники відділу «Рава – Руська» Карпатського загону.

Трьох мандрівників група реагування від відділу «Рава – Руська» зупинила за кількасот метрів від державного кордону за інформацією місцевого мешканця. Як з’ясували прикордонники, затриманими є троє чоловіків віком 23-33 роки, громадяни Індії, які прибули в Україну встановленим порядком.

Друга невдала спроба була припинена за інформацією від дільничного інспектора та співробітника оперативного підрозділу. За результатами пошукових заходів прикордонним нарядом затримано трьох громадян Туреччини, віком 26-31 роки, з документами, що посвідчують особу.

Згодом чоловіки повідомили прикордонникам, що мали на меті дісталися ЄС поза пунктом пропуску, адже у них не було всіх потрібних документів для законного перетину державного кордону.

Відносно всіх затриманих правопорушників складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.

