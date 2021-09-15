Погрожував, ображав та принижував: суд виніс вирок чоловіку за систематичне домашнє насильство над матір’ю Суспільство | 14-09-2021, 16:54 0 171







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 49-річного жителя Перемишлянщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства та умисного невиконання обмежувального припису суду (ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).



Встановлено, що в одному із сіл Перемишлянської ОТГ протягом листопада минулого року – травня поточного року обвинувачений щонайменше 19 разів вчинив домашнє насильство стосовно своєї матері, жінки похилого віку. За образи, погрози та приниження, які призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої, чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. І хоча рішенням суду фігуранту було заборонено контактувати з жінкою, він продовжував вчиняти домашнє насильство стосовно своєї мами.



Варто зазначити, що у суді чоловік частково визнав свою провину, однак перед потерпілою так і не вибачився.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 4 місяців та 21 дня арешту.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури