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Кому з продавців землі можна не платити податок

Суспільство | 14-09-2021, 17:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 189 189    

Переважна більшість продавців землі не хочуть сплачувати податки. Згідно із тлумаченнями ДПС, фізична особа, у разі продажу належної їй земельної ділянки, вправі не сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тільки за умови одночасної наявності трьох факторів:

розмір земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної в статті 121 Земельного кодексу України, тобто 2 га;
ділянка перебуває у власності продавця понад три роки;
фізособа продає нерухоме майно вперше протягом року.

Зауважте, умова перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину.

Нагадаємо, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.
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