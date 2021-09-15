У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності Суспільство | 15-09-2021, 07:38 0 80 13 вересня в Туреччині виявили 27 802 нові випадки COVID-19 – це найвищий показник з 4 травня.



Джерело: The Guardian, Worldometers



Деталі: Крім того, було зареєстровано майже рекордну щоденну кількість смертей від коронавірусу - 276. The Guardian пише, що з середини липня різко зросла кількість смертей, незабаром після того, як були скасовані багато заходів з боротьби з коронавірусом.



Нагадаємо:



За весь час пандемії в Туреччині виявили понад 6 млн випадків коронавірусу. Це один з найвищих показників у світі.

Померли понад 60 тисяч осіб.

Майже 50% людей в Туреччині повністю вакциновані.

