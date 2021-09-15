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У Туреччині зафіксували найвищий з травня рівень COVID-захворюваності
|Суспільство | 15-09-2021, 07:38
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|13 вересня в Туреччині виявили 27 802 нові випадки COVID-19 – це найвищий показник з 4 травня.
Джерело: The Guardian, Worldometers
Деталі: Крім того, було зареєстровано майже рекордну щоденну кількість смертей від коронавірусу - 276. The Guardian пише, що з середини липня різко зросла кількість смертей, незабаром після того, як були скасовані багато заходів з боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо:
За весь час пандемії в Туреччині виявили понад 6 млн випадків коронавірусу. Це один з найвищих показників у світі.
Померли понад 60 тисяч осіб.
Майже 50% людей в Туреччині повністю вакциновані.
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