COVID: Понад 500 тисяч випадків у світі, найбільше в США та Туреччині Суспільство | 15-09-2021, 08:39 0 81 За добу 13 вересня у світі виявили 512 659 нових випадків COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема, в США - 142 059 заражень, в Туреччині - 27 802, в Індії – 27 491.



Крім того, в Британії - 26 628 випадків, а в Ірані – 22 329.



Україна з 3 332 випадками на 26 місці в світі між ПАР та Іспанією. В Європі Україна восьма.



8 895 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на 4 – в Європі.



Нагадаємо: 13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нові випадки COVID-19, 97 летальних випадків, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 718 осіб, одужали 1 404 особи.