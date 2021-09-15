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COVID: Понад 500 тисяч випадків у світі, найбільше в США та Туреччині

Суспільство | 15-09-2021, 08:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
За добу 13 вересня у світі виявили 512 659 нових випадків COVID-19.
COVID: Понад 500 тисяч випадків у світі, найбільше в США та Туреччині

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США - 142 059 заражень, в Туреччині - 27 802, в Індії – 27 491.

Крім того, в Британії - 26 628 випадків, а в Ірані – 22 329.

Україна з 3 332 випадками на 26 місці в світі між ПАР та Іспанією. В Європі Україна восьма.

8 895 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на 4 – в Європі.

Нагадаємо: 13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нові випадки COVID-19, 97 летальних випадків, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 718 осіб, одужали 1 404 особи.
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