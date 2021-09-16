Понад 2 млрд грн єдиного податку надійшло до місцевого бюджету з початку року Суспільство | 15-09-2021, 12:43 0 142

Надходження єдиного податку до місцевого бюджету у січні-серпні 2021 року склали 2 158,8 млн гривень. Порівнюючи з січнем-серпнем 2020 року вони зросли на 27,7 відс або на 468,8 млн гривень. Це майже 6 відсотків від усіх надходжень до Державного бюджету України.



У серпні 2021 року надходження єдиного податку склали 387,3 млн грн, що більше на 116,5 млн грн або на 43,0 відс ніж у минулому році.



