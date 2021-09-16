Особливості оподаткування нерухомого майна у 2021 році Суспільство | 15-09-2021, 12:44 0 143





У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам - власникам об'єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року - 4 723,00 гривень.



Сплачують податок власники житлової та/або нежитлової нерухомості. За неповнолітніх дітей - власників нерухомості податок сплачують батьки/опікуни.



За яку нерухомість потрібно платити?



Сплачувати податок за нерухомість доведеться, якщо:



площа квартири більше як 60 кв. м,



площа житлового будинку понад 120 кв. м,



площа різних типів об'єктів нерухомості більше ніж 180 кв. м.



Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму. Наприклад, якщо загальна площа вашої квартири 68 кв.м., то вам доведеться заплатити податок за 8 кв.м.



Якщо Ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку.



Головне управління ДПС у Львівській області запрошує платників податків, для проведення звірки, до контролюючого органу за своєю податковою адресою.





