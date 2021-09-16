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Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області про темпи росту надходжень до державного та місцевого бюджетів за 8 місяців цього року
|Суспільство | 15-09-2021, 16:36
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Надходження до Зведеного бюджету країни за 8 місяців цього року по Львівщині склали 23,4 млрд гривень. Порівнюючи з минулорічним періодом надходження податків і зборів зросли на 34 відс або на 5,9 млрд гривень.
Збільшились надходження як до державного бюджету (на 3,2 млрд грн, плюс 40 відс), так і до місцевих бюджетів (на 2,7 млрд грн, плюс 29 відсотків).
У структурі надходжень до Зведеного бюджету 52 відс – це місцеві бюджети, 48 відс – державний бюджет. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Марія Мельник.
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