Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області про темпи росту надходжень до державного та місцевого бюджетів за 8 місяців цього року Суспільство | 15-09-2021, 16:36 0 110



Надходження до Зведеного бюджету країни за 8 місяців цього року по Львівщині склали 23,4 млрд гривень. Порівнюючи з минулорічним періодом надходження податків і зборів зросли на 34 відс або на 5,9 млрд гривень.



Збільшились надходження як до державного бюджету (на 3,2 млрд грн, плюс 40 відс), так і до місцевих бюджетів (на 2,7 млрд грн, плюс 29 відсотків).



У структурі надходжень до Зведеного бюджету 52 відс – це місцеві бюджети, 48 відс – державний бюджет. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Марія Мельник.











