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Розтрата майже 1 млн грн – судитимуть посадовця Львівелектротранс
|Суспільство | 15-09-2021, 16:42
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Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректора комунального підприємства «Львівелектротранс» за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Встановлено, що у 2020 році посадовець через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства, за відсутності зростання ціни товару на ринку, безпідставно укладав додаткові угоди для її придбання в інтересах конкретного підприємства за завищеними цінами.
За результатами аудиторського дослідження та товарознавчої експертизи шкода, завдана державі внаслідок такої діяльності, склала 969 тис грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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