Розтрата майже 1 млн грн – судитимуть посадовця Львівелектротранс Суспільство | 15-09-2021, 16:42 0 112









Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректора комунального підприємства «Львівелектротранс» за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).



Встановлено, що у 2020 році посадовець через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства, за відсутності зростання ціни товару на ринку, безпідставно укладав додаткові угоди для її придбання в інтересах конкретного підприємства за завищеними цінами.



За результатами аудиторського дослідження та товарознавчої експертизи шкода, завдана державі внаслідок такої діяльності, склала 969 тис грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури







