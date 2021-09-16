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Завдяки прокуратурі лісову ділянку вартістю понад 10,7 млн грн повернуть державі

Суспільство | 16-09-2021, 09:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    




Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області задоволив позов прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури до фізичної особи про розірвання договору довгострокового тимчасового користування та зобов'язання повернути лісову ділянку вартістю 10,75 млн грн у володіння Львівській облдержадміністрації, у користування ДП «Дрогобицьке лісове господарство».

Прокуратурою встановлено, що відповідач без достатніх правових підстав здійснив самочинне будівництво нежитлових споруд на території лісової ділянки площею 1,5 га Східницького лісництва. Таким чином, порушив істотні умови договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Оскільки під час передачі землі були порушені інтереси держави, прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом. Суд погодився з доводами Дрогобицької окружної прокуратури та повністю задоволив позов.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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